В Одесі проводили в останню путь нацгвардійця, який загинув під Запоріжжям (фото)

Сьогодні, у суботу, 30 грудня 2023 року, в Одесі попрощалися співробітником КУ «Муніципальна стража», бійцем Національної гвардії України Олександром Данiловим, який героїчно загинув поблизу села Роботине на Запорізькому напрямку.
Про це повідомили в Одеській міській раді.
З лютого 2022 року Олександр Данiлов вступив добровольцем у Добровольче формування тероборони Одеси, одночасно працюючи в КУ «Муніципальна варта», а у травні 2023 року був мобілізований до Нацгвардії України.
За час повномасштабного вторгнення росії на фронті загинули вже 7 співробітників «Муніципальної варти».
Ще новини Одеси на тему:
- Загинув за Україну: на Одещині живим коридором зустрінуть молодого воїна;
- Трьох захисників Одещини нагородили посмертно (фото);
- На фронті загинув стрілець з Одеської тероборони: без батька залишилися двоє дітей.