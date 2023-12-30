В Одесі проводили в останню путь нацгвардійця, який загинув під Запоріжжям (фото)

Про це повідомили в Одеській міській раді.

З лютого 2022 року Олександр Данiлов вступив добровольцем у Добровольче формування тероборони Одеси, одночасно працюючи в КУ «Муніципальна варта», а у травні 2023 року був мобілізований до Нацгвардії України.

За час повномасштабного вторгнення росії на фронті загинули вже 7 співробітників «Муніципальної варти».

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