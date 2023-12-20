На фронті загинув стрілець із Одеської тероборони: без батька залишилися двоє дітей

Про це сьогодні повідомили у 126-ій окремій бригаді територіальної оборони Одеси.

Олександр Ульман народився на Окнянщині у с. Новосамарка. Там же закінчив школу та навчався в Окнянському профтехучилищі.

На військову службу був призваний у березні 2022 року. Служив у стрілецькій роті, захищав рідну землю від рашистської навали на Херсонщині та Миколаївщині.

Як повідомили у Подільській громаді, серце нашого Захисника зупинилося 8 грудня 2023 року після отриманих поранень на полі бою.

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Без батька лишилися дві доньки Олександра.

“Знялася у небо ще одна світла душа. Відлетів у вись журавлем наш відважний Герой. Вмивається сльозами Подільська громада. Гірко плаче небо… Боляче всім…Вічна пам’ять та слава Захиснику України УЛЬМАНУ ОЛЕКСАНДРУ ІВАНОВИЧУ!”, – сумують земляки.

Сьогодні Балтська громада прощається із 23-річним захисником України – Дмитром Олександровичем Якушевим.