Трьох захисників Одещини нагородили посмертно (фото)

Про це повідомили на сайті Роздільнянської територіальної громади.

Під час зустрічі з членами родин загиблих військовослужбовців нагрудні знаки та посвідчення, підписані Президентом України вручили родичам:

Сергія Вікторовича Хмелевського,

Сергія Володимировича Дмитрієва,

Владислава Михайловича Неізвєстних.

Орден «За мужність» надається при виконанні військового, службового, громадянського обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя.

Загиблі захисники України віддали своє життя на свободу і незалежність України. Усі вони загинули під час виконання бойового завдання та виконуючи заходи із забезпечення нацбезпеки.

Сергій Хмелевський – військовослужбовець 1992 року народження, загинув, виконуючи бойове завдання поблизу міста Бахмут (Донецька область).

Сергій Дмитрієв – старший сержант, гранатометник 1983 року народження, загинув 21 лютого 2023 року під час виконання заходів із забезпечення національної безпеки та оборони країни.

Владислав Неізвєстних – 1992 року народження був старшим сержантом. Загинув 3 березня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Світла пам’ять загиблим захисникам України буде вічно живою, допоки ми, несучи в серцях героїзм їхніх подвигів, визнаємо їхню неоціненну жертву заради національної незалежності, –

написали на сайті Роздільнянської громади.