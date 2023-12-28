Трьох захисників Одещини нагородили посмертно (фото)

У Роздільнянській територіальній громаді родичам загиблих героїв вручили державні нагороди. Захисників України посмертно нагородили орденами «За мужність» ІІІ ступеня.
Про це повідомили на сайті Роздільнянської територіальної громади.
Під час зустрічі з членами родин загиблих військовослужбовців нагрудні знаки та посвідчення, підписані Президентом України вручили родичам:
- Сергія Вікторовича Хмелевського,
- Сергія Володимировича Дмитрієва,
- Владислава Михайловича Неізвєстних.
Орден «За мужність» надається при виконанні військового, службового, громадянського обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя.
Загиблі захисники України віддали своє життя на свободу і незалежність України. Усі вони загинули під час виконання бойового завдання та виконуючи заходи із забезпечення нацбезпеки.
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Сергій Хмелевський – військовослужбовець 1992 року народження, загинув, виконуючи бойове завдання поблизу міста Бахмут (Донецька область).
Сергій Дмитрієв – старший сержант, гранатометник 1983 року народження, загинув 21 лютого 2023 року під час виконання заходів із забезпечення національної безпеки та оборони країни.
Владислав Неізвєстних – 1992 року народження був старшим сержантом. Загинув 3 березня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Світла пам’ять загиблим захисникам України буде вічно живою, допоки ми, несучи в серцях героїзм їхніх подвигів, визнаємо їхню неоціненну жертву заради національної незалежності, –
написали на сайті Роздільнянської громади.