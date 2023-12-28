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Трьох захисників Одещини нагородили посмертно (фото)

Трьох захисників Одещини нагородили посмертно (фото)

У Роздільнянській територіальній громаді родичам загиблих героїв вручили державні нагороди. Захисників України посмертно нагородили орденами «За мужність» ІІІ ступеня.

Про це повідомили на сайті Роздільнянської територіальної громади.

нагородження захисників

Під час зустрічі з членами родин загиблих військовослужбовців нагрудні знаки та посвідчення, підписані Президентом України вручили родичам:

  • Сергія Вікторовича Хмелевського,
  • Сергія Володимировича Дмитрієва,
  • Владислава Михайловича Неізвєстних.

Орден «За мужність» надається при виконанні військового, службового, громадянського обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя.

нагородження захисників

Загиблі захисники України віддали своє життя на свободу і незалежність України. Усі вони загинули під час виконання бойового завдання та виконуючи заходи із забезпечення нацбезпеки.

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Сергій Хмелевський – військовослужбовець 1992 року народження, загинув, виконуючи бойове завдання поблизу міста Бахмут (Донецька область).

нагородження захисників

Сергій Дмитрієв – старший сержант, гранатометник 1983 року народження, загинув 21 лютого 2023 року під час виконання заходів із забезпечення національної безпеки та оборони країни.

нагородження захисників

Владислав Неізвєстних – 1992 року народження був старшим сержантом. Загинув 3 березня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

нагородження захисників

Світла пам’ять загиблим захисникам України буде вічно живою, допоки ми, несучи в серцях героїзм їхніх подвигів, визнаємо їхню неоціненну жертву заради національної незалежності, –

написали на сайті Роздільнянської громади.

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