В Одессе проводили в последний путь нацгвардейца, погибшего под Запорожьем (фото)

Сегодня, в субботу, 30 декабря 2023 года, в Одессе простились сотрудником КУ «Муниципальная стража», бойцом Национальной гвардии Украины Александром Даниловым, героически погибшим вблизи села Работино на Запорожском направлении.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
С февраля 2022 года Александр Данилов вступил добровольцем в Добровольческое формирование теробороны Одессы, одновременно работая в КУ «Муниципальная стража», а в мае 2023 года был мобилизован в Нацгвардию Украины.
За время полномасштабного вторжения россии на фронте погибли уже 7 сотрудников «Муниципальной стражи».
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