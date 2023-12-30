В Одессе проводили в последний путь нацгвардейца, погибшего под Запорожьем (фото)

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

С февраля 2022 года Александр Данилов вступил добровольцем в Добровольческое формирование теробороны Одессы, одновременно работая в КУ «Муниципальная стража», а в мае 2023 года был мобилизован в Нацгвардию Украины.

За время полномасштабного вторжения россии на фронте погибли уже 7 сотрудников «Муниципальной стражи».

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