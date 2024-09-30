В Одесі протестують проти знесення пам’ятника Пушкіну

На акції побували журналісти «Одеського життя».

Учасники акції виступали за збереження старих назв і проти демонтажу пам’ятників російським діячам культури, називаючи їх частиною історії Одеси. на їхню думку, історія Одеси тримається на людях, пам’ять про яких хочуть знищити.

«Знищуючи пам’ять, ми знищуємо Одесу», – каже один з учасників акції одеський журналіст Леонід Штекель.

«Репресії проти Пушкіна, Бабеля, Паустовського, Ільфа, Петрова, Висоцького – це злочин перед історією Одеси», – написано на його плакаті.

Організатори мітингу зазначили, що вже написали петиції в ОВА і ЮНЕСКО.

На місце проведення акції також прибули прихильники перейменувань. Як повідомляло «Одеське життя», сьогодні вранці на Приморському бульварі відбулася акція-перфоманс, під час якої активісти накрили бюст Пушкіна рожевим пакетом.

Нагадаємо, одразу 19 пам’ятників та пам’ятних знаків, серед яких два Пушкіни, Бабель та Висоцький, мають бути демонтовані згідно із розпорядженням ОВА від 26 липня 2024 року.