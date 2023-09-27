Мовний скандал в Одесі: дівчину звільняють з роботи через спілкування українською

В одному з магазинів Одеси стався мовний скандал, через який дівчина змушена звільнитися з роботи. Адже вона не захотіла обслуговувати клієнта російською мовою.

Інформацію оприлюднили одеські пабліки з посиланням на сторінку дівчини в Instagram.

Як стало відомо, дівчина працювала в магазині подарунків “Bodo”. Коли клієнт звернувся до неї на російській і захотів, щоб вона з ним також перейшла на мову агресора, дівчина відмовилась.

Мене звільняють за те, що я знімала тіктоки в обідню перерву і відмовилася обслужити чувака російською в Україні, –

написала дівчина на своїй сторінці в Instagram.

Але після того, як ситуація набула розголосу, компанія “Bodo” принесла працівниці свої вибачення.

“Bodo” розрахується за мною за роботу та моральну шкоду. Конфлікт вичерпано, –

написала уже колишня працівниця магазину.

Адже нашому кореспонденту вона повідомила, що вирішила все одно звільнитися.

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