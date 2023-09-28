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Одещина в лідерах за кількістю мовних скандалів: порушують мовний закон викладачі й депутати

Одещина в лідерах за кількістю мовних скандалів: порушують мовний закон викладачі й депутати

На Одещині продовжують фіксувати порушення мовного закону. Окрім сфери торгівлі, порушення спостерігають і у вищих навчальних закладах серед викладачів.

Про це під час брифінгу повідомила Ярослава Вітко-Присяжнюк, представниця уповноваженого із захисту державної мови на півдні України.

За її словами, з початку року в Україні проводилось 11 заходів держконтролю щодо вживання російської мови в закладах вищої освіти. І п’ять з них були на Одещині.

Після цього нам надійшло ще одне звернення із доказами щодо використання співробітниками російської мови”, —

зазначила посадовиця.

Також вона розповіла, за такі порушення вже було складено декілька адміністративних протоколів. За її словами, вже були складені декілька адміністративних протоколів за такі порушення.

Що парадоксально: усі ці викладачі, з якими я спілкувалась, чудово володіють українською мовою. Викладачі часто апелюють до того, що їх студенти запитували, або вони завжди так викладали. Здебільшого такі випадки фіксувались студентами на відео під час дистанційного навчання, до нас надсилали цілі лекції, —

зауважила уповноважена.

Окрім того, Одеська область стабільно залишається у трійці лідерів з порушення мовного законодавства, поступаючись Києву і періодично змагається за друге чи третє місце з Харківською областю.

За словами чиновниці, станом на сьогодні до уповноваженої із захисту державної мови по Одещині надійшло 266 звернень громадян, які стосуються порушення мовного законодавства.

Якщо апелювати до цих звернень, то найчастіше ці звернення стосувались сфери обслуговування, далі — це мова інтернет-ресурсів, потім те, на що ще звертають увагу — мова реклами та інформації для загального ознайомлення, це вивіски, оголошення і тому подібне, –

поділилась статистичними даними Ярослава Вітко-Присяжнюк.

Окрім викладачів, адмінпротоколи були складені й на двох депутатів, які спілкувалися російською під час сесії. Для чиновників штраф за недотримання закону складає понад 8 тис. грн. Але якщо порушення сталося вперше, їм загрожує лише профілактична розмова.

Також посадовиця зауважила, що частіше на недотримання закону скаржаться саме одесити, а не переселенці.

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Фото ілюстративне

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