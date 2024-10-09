В Одесі повністю оновили один із бюветів

Про це повідомили в мерії Одеси.

Приміщення бюветного комплексу закрили на ремонт ще в грудні минулого року. На початку березня 2024 року, щоб не залишати жителів району без джерела безкоштовної питної води, було встановлено тимчасове місце видачі води зовні бювету. У такому вигляді бювет працював до вчорашнього дня.

У КП «Сервісний центр» повідомили, що в рамках капремонту виконано такі роботи:

буріння артезіанської свердловини,

встановлено водообробне обладнання,

прокладено новий трубопровід,

передбачено альтернативне енергопостачання.

Зазначимо, бювет на Кримському бульварі – поки що єдине джерело очищеної води в густонаселеному районі Одеси – селищі Котовського.

Як повідомили в мерії, у Пересипському районі міста вже почалося будівництво нового бювету на території скверу біля кінотеатру «Зоряний». Проєкт передбачає зведення технічної будівлі бюветного комплексу, облаштування розподільчого пункту водопостачання та будівництво технічних приміщень для персоналу. Також буде встановлено обладнання з доочищення води, а навколо свердловини створять зону санітарної охорони навколо свердловини.

«Важливо, що бювет стане не тільки джерелом чистої питної води, а й виконуватиме функцію альтернативного джерела водопостачання району в разі надзвичайної ситуації в умовах воєнного стану», – йдеться в повідомленні міськради.

Нагадаємо, до кінця року в Одесі на ремонт закриті бювети у сквері Мечникова і на проспекті Князя Ярослава Мудрого.