Новости Одессы и Одесской области

В Одессе полностью обновили один из бюветов

В Одессе полностью обновили один из бюветов

На поселке Котовского после длительного капитального ремонта открыли помещение бювета, расположенного на Крымском бульваре. За это время специалисты пробурили новую артезианскую скважину и проложили новый трубопровод. 

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

Помещение бюветного комплекса закрыли на ремонт еще в декабре прошлого года. В начале марта 2024 года, чтобы не оставлять жителей района без источника бесплатной питьевой воды, было установлено временное место выдачи воды снаружи бювета. В таком виде бювет работал до вчерашнего дня.

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В КП «Сервисный центр» сообщили, что в рамках капремонта выполнены следующие работы:

  • бурение артезианской скважины,
  • установлено водообрабатывающее оборудование,
  • проложен новый трубопровод,
  • предусмотрено альтернативного энергоснабжение.

скважина

Отметим, бювет на Крымском бульваре — пока единственный источник очищенной воды в густонаселенном районе Одессы — поселке Котовского.

Как сообщили в мэрии, в Пересыпском районе города уже началось строительство нового бювета на территории сквера возле кинотеатра «Звездный». Проект предусматривает возведение технического здания бюветного комплекса, обустройство распределительного пункта водоснабжения и строительство технических помещений для персонала. Также будет установлено оборудования по доочистке воды, а вокруг скважины создадут зону санитарной охраны вокруг скважины.

«Важно, что бювет станет не только источником чистой питьевой воды, но и будет выполнять функцию альтернативного источника водоснабжения района в случае чрезвычайной ситуации в условиях военного положения», — говорится в сообщении горсовета.

Напомним, до конца года в Одессе на ремонт закрыты бюветы в сквере Мечникова и на проспекте Князя Ярослава Мудрого.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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