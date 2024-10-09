В Одессе полностью обновили один из бюветов

На поселке Котовского после длительного капитального ремонта открыли помещение бювета, расположенного на Крымском бульваре. За это время специалисты пробурили новую артезианскую скважину и проложили новый трубопровод.
Об этом сообщили в мэрии Одессы.
Помещение бюветного комплекса закрыли на ремонт еще в декабре прошлого года. В начале марта 2024 года, чтобы не оставлять жителей района без источника бесплатной питьевой воды, было установлено временное место выдачи воды снаружи бювета. В таком виде бювет работал до вчерашнего дня.
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В КП «Сервисный центр» сообщили, что в рамках капремонта выполнены следующие работы:
- бурение артезианской скважины,
- установлено водообрабатывающее оборудование,
- проложен новый трубопровод,
- предусмотрено альтернативного энергоснабжение.
Отметим, бювет на Крымском бульваре — пока единственный источник очищенной воды в густонаселенном районе Одессы — поселке Котовского.
Как сообщили в мэрии, в Пересыпском районе города уже началось строительство нового бювета на территории сквера возле кинотеатра «Звездный». Проект предусматривает возведение технического здания бюветного комплекса, обустройство распределительного пункта водоснабжения и строительство технических помещений для персонала. Также будет установлено оборудования по доочистке воды, а вокруг скважины создадут зону санитарной охраны вокруг скважины.
«Важно, что бювет станет не только источником чистой питьевой воды, но и будет выполнять функцию альтернативного источника водоснабжения района в случае чрезвычайной ситуации в условиях военного положения», — говорится в сообщении горсовета.
Напомним, до конца года в Одессе на ремонт закрыты бюветы в сквере Мечникова и на проспекте Князя Ярослава Мудрого.