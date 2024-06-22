У бюветі в центрі Одеси майже зникла вода: де тепер можна її набрати

Бювет у сквері Мечникова закрито

Про закриття бювету та необхідність пробурити нову свердловину повідомили в Одеському комунальному підприємстві “Сервісний центр”.

За інформацією комунальників, через технічну несправність свердловини на бюветному комплексі, розташованому у сквері Мечникова, цей бюветний комплекс не працюватиме до 1 жовтня 2024 року.

Сквер Мечникова обмежений квадратом вулиць Старопортофранківської, Мечникова, Ольгіївської та Ольгіївського узвозу.

Ремонт не допоможе, потрібна нова свердловина

Про те, що свердловину слід саме замінити, стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків, екології та цифрових трансформацій Одеської міськради. Її засідання відбувалося 20 червня.

Представник міськради пояснив депутатам, що бювет у сквері Мечникова відкрили у 2002 році. Спочатку обсяг води, що надходив у свердловину, становив чотири кубометри на годину. Але в 2023 році він скоротився до двох кубометрів, а зараз взагалі зменшився до одного кубометра.

Відновлювати свердловину вважали недоцільним. На думку фахівців, ремонт продовжить її життя лише на 2-3 роки, після чого немає гарантії, що вода знову не піде з неї. Тому вирішили робити нову свердловину, яка прослужить щонайменше 25 років.

Найближчий бюветний комплекс знаходиться в Прохоровському сквері.

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Довідка ОЖ