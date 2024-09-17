В Одесі починають будівництво нового бювету: про що попередили в мерії

Департамент екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міськради завершив проектування й отримано необхідні дозвільні документи на будівництво бювету в сквері «Зоряний». На будівництво бювету в бюджеті міста передбачено понад 15 млн грн, повідомили в мерії.

Уже найближчими днями будівельники розпочнуть буріння артезіанської свердловини, але спочатку буде встановлено тимчасовий паркан і влаштовано тимчасову дорогу для проїзду спецтехніки.

Проєкт передбачає зведення технічної будівлі бюветного комплексу, облаштування розподільчого пункту водопостачання та будівництво технічних приміщень для персоналу. Також буде встановлено обладнання з доочищення води, а навколо свердловини створять зону санітарної охорони навколо свердловини.

Такий вигляд матиме майбутній бювет:

У мерії попередили, що під час будівельних робіт можливе знесення деяких зелених насаджень, які потім будуть відновлені.

Роботи планують завершити до кінця травня 2025 року.

Зазначимо, селище Котовського поки що має тільки один такий комплекс. Були наміри побудувати бювет у сквері Ентузіастів. Але місцеві жителі не дозволили використати зелену зону під будівництво бюветного комплексу, згоди під час переговорів так і не дійшли. Тож довелося шукати інші місця можливої дислокації бювету.

У березні цього року на зустрічі в Пересипській райадміністрації жителі району підтримали ініціативу і схвалили проєкт будівництва бювету на території скверу «Зоряний».

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