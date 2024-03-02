Під завалами в Одесі знайшли тіло дитини (відео)

За інформацією генерального прокурора України Андрія Костіна, станом на 11:00 годин стало відомо про трьох загиблих. Серед загиблих одна дитина.

⚡В Одесі рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло людини. За попередньою інформацією з офісу генпрокурора України, тіло належить дитині 3-5 років. Рятувальні роботи тривають. Нагадаємо, що вночі на 2 березня Одеса була атакованою з повітря, в результаті чого сталося руйнування під’їзду багатоповерхівки. Під завалами знаходяться люди, в тому числі діти. Опубликовано Одеське життя Суббота, 2 марта 2024 г.

При цьому дані про вік загиблої дитини розходяться: одні ЗМІ та Телеграм-канали пишуть, що загинув 3-місячний Тимофій, інші – що дитина, чиє тіло знайшли під завалами – 2021 року народження.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Але, судячи з оприлюднених ДСНС фото, дитині, що загинула, явно більше 3-х місяців.

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Нагадаємо, під час повітряної атаки в ніч на суботу, 2 березня 2024 року, в Одесі зруйновано під’їзд житлової багатоповерхівки, є загиблі та поранені.

Рятувальна операція продовжується.