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Під завалами в Одесі знайшли тіло дитини (відео)

Під завалами в Одесі знайшли тіло дитини (відео)

В Одесі триває пошуково-рятувальна операція на місці влучення російського ударного дрона до житлового багатоповерхового будинку. Рятувальники дістали з-під завалів тіло маленької дитини.

За інформацією генерального прокурора України Андрія Костіна, станом на 11:00 годин стало відомо про трьох загиблих. Серед загиблих одна дитина.

 

⚡В Одесі рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло людини. За попередньою інформацією з офісу генпрокурора України, тіло належить дитині 3-5 років.

Рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, що вночі на 2 березня Одеса була атакованою з повітря, в результаті чого сталося руйнування під’їзду багатоповерхівки. Під завалами знаходяться люди, в тому числі діти.

Опубликовано Одеське життя Суббота, 2 марта 2024 г.

При цьому дані про вік загиблої дитини розходяться: одні ЗМІ та Телеграм-канали пишуть, що загинув 3-місячний Тимофій, інші – що дитина, чиє тіло знайшли під завалами – 2021 року народження.

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Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Але, судячи з оприлюднених ДСНС фото, дитині, що загинула, явно більше 3-х місяців.

Дізнатися ще більше подробиць ви можете з публікацій телеграм-каналу “Одеського Життя”. Підписуйтесь і першими будьте в курсі подій.

Нагадаємо, під час повітряної атаки в ніч на суботу, 2 березня 2024 року, в Одесі зруйновано під’їзд житлової багатоповерхівки, є загиблі та поранені.

Рятувальна операція продовжується.

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