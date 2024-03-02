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Трагічна ніч на 2 березня в Одесі: що розповіли рятувальники (фоторепортаж) (ОНОВЛЕНО)

Трагічна ніч на 2 березня в Одесі: що розповіли рятувальники (фоторепортаж) (ОНОВЛЕНО)

Ніч на 2 березня 2024 року стала трагічною в Одесі: ворожий дрон зруйнував частину житлового будинку, є загиблі та постраждалі, під завалами ще можуть перебувати люди.

Рятувальники ліквідують наслідки ворожої атаки, повідомляють в обласному управлінні ДСНС.

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За інформацією ДСНС, станом на 07:00 ранку врятовано 7 постраждалих, виявлено тіла 2 загиблих.

Зараз на місці проводяться роботи з розбору завалів та пошуку людей. Працюють психологи. До пошуків залучено кінологів. Розгорнуть пункт обігріву.

Також повідомляється, що від ДСНС залучено 20 одиниць техніки та 91 рятувальник.

Пропонуємо до уваги читачів фоторепортаж від рятувальників:

Последствия атаки на Одессу 2 марта 2024, ГСЧС3
Последствия атаки на Одессу 2 марта 2024, ГСЧС4
Последствия атаки на Одессу 2 марта 2024, ГСЧС5
Последствия атаки на Одессу 2 марта 2024, ГСЧС6
Последствия атаки на Одессу 2 марта 2024, ГСЧС
Последствия атаки на Одессу 2 марта 2024, ГСЧС

«Одеське життя» готує відеоматеріал на тему.

ОНОВЛЕНО:

За пловами голови Одеської ОВ Олега Кіпера, на 8:00 рятувальникам вдалося дістати з-під завалів чоловіка – він живий. Попередньо, у момент влучення ворожого дрона він перебував у підвалі. Чоловік свідомий, зараз його оглядають медики.

ОНОВЛЕНО 10:48:

Як стало відомо, кількість жертв російської атаки по Одесі збільшилася до трьох осіб: щойно рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще одного загиблого.

Пошуково-рятувальна операція триває.

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