Трагічна ніч на 2 березня в Одесі: що розповіли рятувальники (фоторепортаж) (ОНОВЛЕНО)

Рятувальники ліквідують наслідки ворожої атаки, повідомляють в обласному управлінні ДСНС.

За інформацією ДСНС, станом на 07:00 ранку врятовано 7 постраждалих, виявлено тіла 2 загиблих.

Зараз на місці проводяться роботи з розбору завалів та пошуку людей. Працюють психологи. До пошуків залучено кінологів. Розгорнуть пункт обігріву.

Також повідомляється, що від ДСНС залучено 20 одиниць техніки та 91 рятувальник.

Пропонуємо до уваги читачів фоторепортаж від рятувальників:

«Одеське життя» готує відеоматеріал на тему.

ОНОВЛЕНО:

За пловами голови Одеської ОВ Олега Кіпера, на 8:00 рятувальникам вдалося дістати з-під завалів чоловіка – він живий. Попередньо, у момент влучення ворожого дрона він перебував у підвалі. Чоловік свідомий, зараз його оглядають медики.

ОНОВЛЕНО 10:48:

Як стало відомо, кількість жертв російської атаки по Одесі збільшилася до трьох осіб: щойно рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще одного загиблого.

Пошуково-рятувальна операція триває.