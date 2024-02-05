В Одесі раптово помер молодий посадовець мерії

Як повідомили у прес-службі департаменту, серце працівника мерії зупинилося 3 лютого.

Під час війни іноді серце не витримує шаленої напруги і зупиняється. Дуже прикро, коли це відбувається із зовсім молодими. Порядна та амбітна людина, значною мірою завдяки саме їй на початку війни, було створено добровольче формування територіальної громади Одеси і на постійній основі здійснювався правовий супровід значної частини обсягів допомоги ОМР для ЗСУ, – зазначили у департаменті.

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Усі, хто знав Дениса, знають, що це була світла, порядна і водночас потужна і професійна людина… а ще це був люблячий тато, чоловік, син. Гітарист, акваріуміст, мотоцикліст, лижник.

просто розривається серце від жалю, – пишуть колеги Дениса.

Одеські ЗМІ повідомляють, що чоловікові стало погано під час відпочинку в одній із лазень на Французькому бульварі. Лікарям врятувати його, на жаль, не вдалося.

Минулого тижня “Одеське життя” повідомляло про те, що в Одесі на 83 році життя помер народний артист, телеведучий Анатолій Дриженко.

Також у січні цього року стало відомо про смерть адвоката та громадського діяча Олега Ніколіна та шахового композитора, чемпіона світу з цієї дисципліни, гросмейстера Юрія Гордіана.