Помер відомий одеський шахіст

Про це повідомили у Федерації шахів України.

У повідомленні йдеться, що пішов із життя “видатний шаховий композитор України, міжнародний майстер, міжнародний арбітр, гросмейстер України з шахової композиції, заслужений майстер спору України, чотириразовий чемпіон світу з шахової композиції у складі збірної СРСР, чемпіон та триразовий срібний призер чемпіонатів світу з шахової композиції у складі команди України, багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів України в особистому та командному заліках, багаторічний (2010 – 2018) головний редактор журналу “Проблеміст України”, автор книг з шахової композиції Юрій Маркович Гордіан”.

Шахової композицією називають створення завдань за допомогою фігур на шахівниці. Авторів таких завдань також називають проблемістами.

Що відомо про Юрія Гордіана

Юрій Гордіан – син шахового композитора Марка Гордіана, народився в Одесі 24 березня 1937 року.

Тренувався під керівництвом Самуїла Котлермана. Перше шахове завдання опублікував у 1958 році. Всього за понад 60 років творчості опублікував понад 1 тисячу композицій усіх жанрів, з яких понад 300 творів відзначено призами у різних змаганнях.

До альбомів Міжнародної шахової федерації відібрано загалом 45 його завдань.

Упродовж багатьох років – капітан збірної України на Всесоюзних змаганнях та чемпіонатах світу, у тому числі коли збірна вперше брала участь у чемпіонаті як самостійна команда у 1997 році. Організатор багатьох фестивалів із шахової композиції.

Після виходу на пенсію працював тренером-викладачем у шахівниці.

Ще по темі: