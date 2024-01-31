В Одесі помер відомий артист театру і кіно

Про непоправну втрату повідомив колектив Театру імені В.Василька.

“Понад півстоліття корифей театру, провідний майстер Одеської української сцени, відомий артист театру і кіно дарував людям радість своєю творчістю. Мудрий, енергійний, щирий, щедрий Анатолій Миколайович був центром – душею колективу…

Висловлюємо глибоке співчуття родині, колегам, друзям, глядачам – усім шанувальникам таланту видатного Артиста і Людини”, – написали в театрі.

Прощання з Анатолієм Дриженком відбудеться 2 лютого о 10.30 на сцені Театру ім. В. Василька. Василька.

Творчий шлях Анатолія Дриженка

Анатолій Миколайович народився 12 березня 1941 року в Черкаській області, Олянине Кам’янського району.

1964 року закінчив акторський факультет Київського університету імені І. К. Карпенка-Карого. Того ж року він починає працювати в трупі Одеського українського музично-драматичного театру, де зіграв понад сто ролей.

У 39-річному віці Анатолій Дриженко був відзначений званням Заслуженого артиста України, а в 52 роки він став Народним артистом України. Анатолій Дриженко – перший одесит, який був удостоєний цього звання.

На початку 2000-х років в одній з одеських шкіл викладав розвиток мовлення та акторську майстерність, був ведучим дитячої телепередачі “Казки діда Панаса”.

Крім театру, Анатолій Дриженко знімався в кіно. На його рахунку понад десять ролей.

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