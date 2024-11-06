На Фонтані в Одесі знесуть незаконний готель-барак

Добра новина для одеситів – місто отримає назад частину узбережжя, яку самовільно захопили забудовники. Господарський суд Одеської області визнав незаконною будівлю готелю площею майже 300 квадратних метрів на схилі 13-ї станції Великого Фонтану.

Що важливо знати:

будівництво велося у 2018-2019 роках на землі, яка належить одеській громаді;

забудовник (компанія «Бастіон-2015») не мав жодних дозвільних документів;

суд зобов’язав компанію знести будівлю власним коштом.

Хоча забудовник намагається оскаржити це рішення (апеляція призначена на 11 грудня), справа має хороші перспективи для міста. Прокуратура вже п’ять років бореться за повернення цієї землі громаді.

Видання «Думська» стверджує, що за цим незаконним будівництвом стоять люди, відомі й іншими скандальними проєктами в Одесі. Серед них – махінації з квартирами для дітей-сиріт та спроба звести восьмиповерховий будинок під виглядом реконструкції квартири на Новосельського.

Якщо рішення суду залишиться в силі, одесити отримають назад частину узбережжя, яку можна буде використати для потреб громади, а не приватних інтересів забудовників.

Раніше повідомлялося, що на готель Bianco на 13-й станції Фонтану, який більше схожий на барак, не можуть зареєструвати право власності через заборону суду.