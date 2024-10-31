У центрі Одеси молода дівчина зламала ніс перехожій (фото)

Як повідомили в поліції Одеської області, інцидент стався близько 15 години 29 жовтня на вулиці Преображенській.

Сама постраждала поділилася цією історією в соцмережах. За словами дівчини, вона гуляла з подругою, коли дівчина в навушниках, яка проходила повз, несподівано завдала їй удару кулаком в обличчя. У результаті – у неї зламаний ніс.

Постраждала дівчина повідомила про подію в поліцію. Правоохоронці розшукали нападницю неподалік від місця скоєння правопорушення. Нею виявилася 19-річна одеситка.

«Які саме тілесні ушкодження були отримані потерпілою та їхній ступінь тяжкості встановлюватимуть судово-медичні експерти. Мотиви правопорушення та повні обставини події встановлюватимуть дізнавачі», – кажуть у поліції.

За цим фактом поліцейські відкрили провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.