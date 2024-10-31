Новини Одеси та Одеської області

У центрі Одеси молода дівчина зламала ніс перехожій (фото)

У центрі Одеси молода дівчина зламала ніс перехожій (фото)

У центрі Одеси до 23-річної дівчини на вулиці підбігла незнайомка і несподівано вдарила кулаком в обличчя, після чого пішла. Постраждала звернулася в поліцію.

Як повідомили в поліції Одеської області, інцидент стався близько 15 години 29 жовтня на вулиці Преображенській.

Сама постраждала поділилася цією історією в соцмережах. За словами дівчини, вона гуляла з подругою, коли дівчина в навушниках, яка проходила повз, несподівано завдала їй удару кулаком в обличчя. У результаті – у неї зламаний ніс.

побили дівчину

Постраждала дівчина повідомила про подію в поліцію. Правоохоронці розшукали нападницю неподалік від місця скоєння правопорушення. Нею виявилася 19-річна одеситка.

Читайте також: В Одесі дівчина закидала яйцями пам’ятник Пушкіну (відео)

«Які саме тілесні ушкодження були отримані потерпілою та їхній ступінь тяжкості встановлюватимуть судово-медичні експерти. Мотиви правопорушення та повні обставини події встановлюватимуть дізнавачі», – кажуть у поліції.

За цим фактом поліцейські відкрили провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

 

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk