В Одесі п’яний чоловік жорстоко побив дівчину на тролейбусній зупинці

Зняте очевидцями відео побиття опублікували сьогодні місцеві телеграм-канали.

На відео представлено, що спочатку у тролейбусі чоловік напав на жінку-кондуктора, звинувативши її в образі своєї дружини, яка, за його словами, «звільняла Ізюм».

За кондуктора заступилася пасажирка тролейбуса. Почалася словесна суперечка. А після того, як дівчина вийшла на вулицю і спробувала викликати поліцію, неадекват почав тягати її за волосся та бити руками та ногами.

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У соцмережах повідомляли, що нападник є співробітником охоронної фірми «Самсон».

«Вже у відділенні поліції за ним приїжджали «братки» з метою викрасти товариша, пізніше приїхало його керівництво та хотіло зам’яти конфлікт за допомогою грошей та обіцянками особистої розправи зі співробітником», – пишуть у соцмережах очевидці.

Проте, згідно з офіційною заявою «Самсон Груп-06», у самій фірмі від нападника відхрестилися та закликали «не поширювати неправдиву інформацію та не маніпулювати чутками з соцмереж».

Інцидент прокоментували в обласному управлінні поліції. За інформацією прес-служби відомства, інцидент стався ще 17 липня на вулиці Успенській. Про конфлікт поліцейським повідомив очевидець.

Поліцейські встановили, що нападник – 38-річний громадянин сусідньої країни, який проживає в Одесі – під час поїздки в тролейбусі почав сварку з кондукторкою, яка нібито образила його дружину. Конфлікт між ними помітила 30-річна одеситка, яка на той час їхала повз тролейбус на авто.

«Жінка припаркувала свій автомобіль та пішла на допомогу співробітниці громадського транспорту. Зловмисник переключив свою увагу на неї і почав бити руками та ногами, тримаючи потерпілу за волосся. Його дії припинили поліцейські, які прибули на виклик. Порушника відвезли до відділення поліції для з’ясування всіх обставин події», – повідомили у поліції.

Експертиза на алкоголь показала, що чоловік був п’яний. У його крові виявили 1,22 проміле спиртного.

За фактом побиття розпочато кримінальне провадження за статтею «Умисне легке тілесне ушкодження». У рамках розслідування призначено судово-медичну експертизу, за результатами якої буде встановлено, які саме тілесні ушкодження правопорушник завдав потерпілій та їх ступінь тяжкості.

Після отримання експертного висновку вирішуватиметься питання щодо повідомлення фігуранту про підозру. Йому може загрожувати штраф до 850 гривень, або громадські або виправні роботи.

Раніше в Одесі група осіб жорстоко розправилися з чоловіком, помстившись йому за колишні образи: його побили до смерті.

Фото ілюстративне