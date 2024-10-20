На Одещині в укритті жорстоко побили підлітка (відео 18+)

За інформацією обласного управління поліції, до мережі потрапив відеозапис конфлікту між підлітками 17 та 16 років. Поліцейські виявили його під час моніторингу соціальних мереж та повідомили про це батькам та піклувальникам юнаків.

Конфлікт стався ще 11 жовтня. За інформацією ЗМІ, це сталося під час повітряної тривоги у укритті Північного професійного коледжу в Саврані. Учасники інциденту навчаються у цьому навчальному закладі та проживають у гуртожитку для сиріт та іногородніх.

На відео старший підліток ображає та б’є руками та ногами по тулубу та голові хлопця, який не чинить йому опору.

Що спричинило конфлікт, неясно. За версією правоохоронців, він виник «на ґрунті неприязних стосунків» між хлопцями. А судячи з відео, агресор звинувачує жертву у наклепі та нетрадиційній сексуальній орієнтації.

Варто зазначити, що незважаючи на те, що за правилами під час тривоги з учнями в укритті повинні бути й дорослі, нікого з педагогів у момент бійки поряд не було.

Увага! Відео містить сцени насильства та жорстокості і на ньому є ненормативна лексика:

У поліції повідомляють, що мати побитого підлітка написала заяву до поліції про притягнення кривдника її сина до відповідальності.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за умисне легке тілесне ушкодження. Призначено судово-медичну експертизу, яка визначить точний характер та ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, які отримав 16-річний потерпілий.

Досудове розслідування триває, повідомили у поліції.

За даними видання «Думська», офіційним опікуном агресивного підлітка на ім’я Олександр є директор Північного професійного коледжу Ярослава Жирун, чоловік якої виконує обов’язки селищного голови Саврані.

Потерпілого хлопця доправили до лікарні після інциденту лише наступного дня, після чого батьки забрали його додому.

Як повідомляло «Одеське життя», увечері 18 жовтня у передмісті Одеси застрелили бізнесмена Геннадія Бейбутяна. Він очолював низку автотранспортних компаній, дачний кооператив «Лагуна» та громадське формування з охорони порядку «Підрозділ сприяння правоохоронним органам». Це формування спільно з поліцією патрулює місто та спільно з ТЦК проводить рейди та «бусифікацію» військовозобов’язаних на вулицях та інших громадських місцях.

Фото ілюстративне