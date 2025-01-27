У Національній поліції розпочато розслідування за фактом заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості за статтею 122 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, Вікторія Колтунова, якій зараз 79 років, звинувачує представників ТЦК у викраденні та побитті свого сина, хворого на астму. Крім іншого, він є опікуном своїх дружини і матері (Вікторія та її невістка є інвалідами другої групи).

23 січня на вулиці Філатова троє людей затягли Максима Колтунова в автобус і почали бити.

За словами письменниці, «били близько трьох годин, вимагаючи гроші, а потім викинули на дорогу непритомним, вирішивши, що він помер».

Чоловікові зламали три ребра, у нього пробито легеню, крововилив у легені, забій селезінки та струс мозку. Потерпілому зробили операцію, але невдало ще одну запланували на сьогодні, 27 січня.

За словами Колтунової, вона звернулася в поліцію, де їй повідомили, що до викрадення причетні співробітники Болградського ТЦК.

У самому ТЦК уже повідомили про створення комісії для проведення службової перевірки через заяву письменниці та журналістки Вікторії Колтунової про побиття її сина.

У неділю, 26 січня, в одеських Телеграм-каналах поширили відео, де на автостанції Привоз стався конфлікт між пасажирами і поліцейськими, після чого було затримано водія рейсового автобуса.