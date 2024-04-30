Росія атакувала Одесу балістикою: місто струсонули вибухи (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

В останню годину квітня в Одесі прозвучав сигнал повітряної тривоги, а за кілька хвилин пролунали два потужні вибухи. За кілька хвилин повідомили про новий пуск і приблизно через п’ять хвилин – ще один вибух.

Місцеві телеграм-канали повідомляють про те, що після вибухів виникла пожежа в багатоповерховому будинку. Але потім з’явилось уточнення – полум’я у картирі спалахнуло ще до обстрілу. А канал “Ніколаєвский Ваньок”, пов’язаний із Миколаївською обласною військовою адміністрацією, зазначив, що, з великою ймовірністю, ракети знову мали касетні бойові частини.

Цей тип призначений для поразки в першу чергу людей: ракета вибухає в повітрі, розкидається сотні менших боєприпасів на великій території. Саме такою ракетою рашисти атакували відпочиваючих на набережній у районі 9 станції Великого Фонтану 29 квітня.

Моніторингові канали зазначають, що пуски ракет проводилися з району міста Євпаторія на території тимчасово окупованого Кримського півострова.

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Місцеві паблики пишуть про дим у районі одеського залізничного вокзалу і що в ньому вибиті вікна. Також повідомляється про трьох постраждалих.

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