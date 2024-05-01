Ракетний удар по Одесі 1 травня: що розповіли та показали військові (фото)

У Силах оборони Півдня повідомили, що ворог у ніч проти 1 травня завдав удару по Одесі балістичними ракетами з території тимчасово окупованого Криму.

Внаслідок влучення зруйновано адміністративні та житлові будівлі, медичний та навчальний заклади. Військові опублікували фото ушкоджених будівель.

Повідомляється, що інформація про постраждалих та загиблих уточнюється. Хоча вранці міська влада повідомляла про загибель трьох людей та трьох поранених.

“Продовжуються контрдиверсійні заходи щодо пошуку та встановлення можливих поплічників російських терористів”, – йдеться у повідомленні Сил оборони.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України майор Ілля Євлаш повідомив в ефірі телемарафону, що сьогодні вночі росія атакувала Одесу трьома балістичними ракетами “Іскандер-М”.

За його словами, балістику дуже складно перехопити, а роботу ППО ускладнює невелику відстань від Одеси до тимчасово окупованих територій, звідки запускаються ці ракети.

“Лише один комплекс, який уже довів свою ефективність, здатний протистояти балістиці, це Patriot. І ми потребуємо більшої кількості таких систем та ракет до них, щоб боротися з російським терором”, – зазначив Євлаш.