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В Одесі побилися ТЦК, поліція, водій легковика і перехожа

В Одесі побилися ТЦК, поліція, водій легковика і перехожа

2 серпня на вулиці Середньофонтанській у районі залізничного вокзалу сталася масова бійка за участю ТЦК, поліції, водія автомобіля, його брата і перехожої. “Одесская Жизнь” розповідає про те, що стало причиною бійки і чим усе закінчилося.

Подробиці події розповіли в поліції Одеської області. Також про те, що відбувалося, можна судити з відеозаписів події, опублікованих в одеських телеграм-каналах.

Почалося все з того, що патрульні зупинили на вулиці Середньофонтанській автомобіль КІА. З поліцейськими були співробітники ТЦК і СП. Машину зупинили, щоб перевірити у водія військово-облікові документи.

З’ясувалося, що чоловік уже багато років не проходив військово-облікову комісію. Військові спробували вручити йому повістку на її проходження. Але чоловік приймати документ відмовився, і телефоном викликав на допомогу брата. 

Зав’язалася суперечка і штовханина.

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У цей час на співробітників поліції накинулася жінка, яка проходила повз. Зазначимо, що серед патрульних також були дві дівчини. Одну з поліцейських чоловік схопив за ноги і кинув на дорогу, а жінка завдала їй кілька ударів ногою по голові. Про це, за заявою поліції, свідчать свідчення боді-камер.

“Крім цього, фігурант вибігав і лягав на проїжджу частину дороги, заважаючи руху транспортних засобів”, – ідеться в повідомленні правоохоронців.

Чоловіка, який спровокував конфлікт, і жінку, яка втрутилася в нього, було затримано. За фактом порушено дві кримінальні справи: за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство) і ст. 185 цього ж кодексу (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського).

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