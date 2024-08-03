В Одессе подрались ТЦК, полиция, водитель легковушки и прохожая

Подробности происшествия рассказали в полиции Одесской области. Также о том, что происходило, можно судить по видеозаписям произошедшего, опубликованным в одесских телеграм-каналах.

Началось все с того, что патрульные остановили на улице Среднефонтанской автомобиль КИА. С полицейскими были сотрудники ТЦК и СП. Машину остановили, чтобы проверить у водителя военно-учетные документы.

Выяснилось, что мужчина уже много лет не проходил военно-учетную комиссию. Военные попробовали вручить ему повестку на ее прохождение. Но мужчина принимать документ отказался, и по телефону вызвал на помощь брата.

Завязался спор и толкотня.

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В это время на сотрудников полиции набросилась проходившая мимо женщина. Отметим, что среди патрульных также были две девушки. Одну из полицейских мужчина схватил за ноги и бросил на дорогу, а женщина нанесла ей несколько ударов ногой по голове. Об этом, по заявлению полиции, свидетельствуют показания боди-камер.

“Кроме этого, фигурант выбегал и ложился на проезжую часть дороги, мешая движению транспортных средств”, — говорится в сообщении правоохранителей.

Мужчина, спровоцировавший конфликт и вмешавшаяся в него женщина были задержаны. По факту возбуждены два уголовных дела: по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и ст. 185 этого же кодекса (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).

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