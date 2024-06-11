В Одесі ТЦК затримав медиків швидкої допомоги: що відомо (ОНОВЛЕНО)

За словами медиків, бригада швидкої допомоги приїхала на виклик до ТЦК, щоб надати допомогу чоловікові, якому стало погано. На місці з’ясувалося, що чоловіка побито і, до того ж, задуто газом з балончика.

При цьому, за словами співробітників швидкої, ТЦКшники не дозволили госпіталізувати потерпілого. Більше того, «під роздачу» потрапили і медики: всю бригаду і водія швидкої затримали.

Після цього під будівлю ТЦК приїхали швидкі та влаштували своєрідну акцію протесту.

Також стало відомо, що протягом тижня на половину медиків та водіїв прийшли повістки.

Згодом з’явилася інформація, що медиків відпустили.

«Одеське життя» з’ясовує подробиці.

ОНОВЛЕНО:

З’явилася перша реакція на ситуацію з боку Одеського обласного ТЦК та СП. Те, що трапилося, назвали «порушенням громадського порядку» на прилеглій території Київського РТЦК та СП міста Одеса.

«Повідомляємо про спільне проведення з правоохоронними органами невідкладних заходів щодо встановлення детальних обставин подій», – йдеться у повідомленні ТЦК.

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