В Одесі водій травмував співробітника ТЦК, «прокатив» його на капоті авто (відео)

Військовослужбовця травмовано, пише Телеграм-канал «Одеське життя».

Ряд місцевих телеграм-каналів опублікували відео, зняте, судячи з усього, із салону авто.

Увага: на відео є ненормативна лексика:

Також опубліковано коментар очевидця події:

Інцидент уже прокоментували в Одеському обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, назвавши його «прикрим та неприпустимим».

За інформацією ТЦК, співробітники відомства та представники поліції попросили водія надати документи, що підтверджують особистість та військово-облікові документи, але той продовжив рух і в результаті травмував військовослужбовця, який після бойових поранень на фронті проходить службу у військкоматі.

«Таке жахливе ставлення до захисників, які втратили здоров’я на передовій, є неприпустимим! Особи, які здійснюють протиправні дії щодо українських військових, обов’язково будуть притягнуті до відповідальності згідно із законодавством України», – йдеться у повідомленні обласного ТЦК та СП.

Також наголошується, що потерпілий уже дав свідчення, «щоб сприяти швидкому притягненню порушника до відповідальності за порушення правил дорожнього руху».

Нагадаємо, що 20 червня поточного року схожий інцидент стався у Приморському районі Одеси. 5 липня суд обрав для водія, який також травмував своїм транспортним засобом військовослужбовців ТЦК та СП, запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою. Слідство з цієї нагоди триває.