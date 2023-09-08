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Одеська обсерваторія потрапила під посилений захист ЮНЕСКО

Одеська обсерваторія потрапила під посилений захист ЮНЕСКО

ЮНЕСКО внесли до списку об’єктів, яким належить посилений захист, одеську обсерваторію та геодезичну дугу Струве в селі Стара Некрасівка Ізмаїльського району.

Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

Загалом у цей Список, окрім обсерваторії та дуги Струве, потрапили ще 18 об’єктів. Українська сторона запропонувала їх внести до Міжнародного переліку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом.

Ми не приймаємо ні окупації наших територій, ні знищення нашої культурної спадщини. Нехай це засідання буде ще одним кроком нашої спільної місії – збереження та відновлення об’єктів культурної спадщини.

написала заступник міністра культури Анастасія Бондар.

Комітет ЮНЕСКО підтримав цю ініціативу під час засідання Комітету другого протоколу до Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту.

За півтора року після вторгнення ми спостерігаємо тривожне зростання нападів на культурну спадщину України. Необхідні додаткові дії, щоб уникнути незворотних збитків загальної спадщини людства, –

сказав Ернесто Оттон Р., помічник генерального директора ЮНЕСКО з культури.

Довідка. «Дуга Струве» – це ланцюг із 265 тріангуляційних пунктів, що протягнувся на 2820 км територією десяти європейських країн від Хаммерфесту в Норвегії до Чорного моря. За цими 265 пунктами з 1816 по 1852 роки проводилися вимірювання, що дозволили визначити точний розмір і форму Землі.

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