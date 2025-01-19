Як розповіли в прес-службі мерії міста, пересічні сюжети набувають у творах цього художника піднесеної безтурботності й кольорової ярмарковості, перевтілюються на свято, якого тепер нам так бракує.

«Юрій Андрійович використовував фольклорні мотиви, щоб привнести у наше життя радість, гумор, легкість та вільність буття», – зазначається у повідомленні.

У мерії також згадують, що журналіст Євгеній Голубовський у своїх спогадах називав Юрія Коваленка «прикметою Одеси»:

«Скільки разів ми зустрічалися на Пушкінській та Тираспольській – улюблених вулицях Юрія Коваленка. Іде потужно, швидко, весь занурений у себе, але раптом зупиняється, озирається, помічає когось із друзів. І голосно на всю вулицю – «Привіт!». Мені здається, гуркіт його голосу досі живе в нашому місті…»

Юрій Коваленко був людиною величезної енергетики, внутрішньої сили. Він був частиною міста, невід’ємною його прикметою. І на його честь на фасаді будинку на вулиці Тираспольській, 24, де мешкав художник, йому було встановлено меморіальну дошку.