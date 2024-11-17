В Одесі організували підвезення води – адреси

Сьогодні, в неділю, 17 листопада 2024 року, в Одесі через введені екстрені відключення світла внаслідок ворожої ракетної атаки відбулися тимчасові перебої з водопостачанням споживачів у різних районах міста. У місті організували підвезення води.
Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.
У мерії також нагадали, що в містіпрацюють бювети, і в разі потреби часи їх роботи буде подовжено.
Окрім цього, комунальні служби організували підвезення води. Машини з водоюбудуть стояти за такими адресами:
- вул. Філатова, 1;
- вул. Шкільний аеродром, 1;
- вул. Ак. Корольова, 94;
- вул. Б. Хмельницького,1;
- вул. З. Ріхтера, 125/1;
- вул. О. Вататурського, 1/1;
- вул. Космонавтів, 31/5.
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Після того як електропостачання відновлять, подачу води буде відновлено у найкоротший час, додали у міськраді.
Як повідомлялося, недільний ранок 17 листопада 2024 року для українців розпочався одного з наймасовіших обстрілів за всю історію війни. Загалом ворог випустив по території нашої країни 120 ракет і 90 безпілотників. Головною ціллю стали об’єкти енергетики.
В результаті в Одесі та Одеській області, як і в інших регіонах країни, були запроваджені екстрені відключення електроенергії. Після того, як зникла електрика, у домах одеситів зникли вода та теплопостачання.
Повернути воду і тепло у дома одеситів обіцяють після відновлення електропостачання.