В Одесі організували підвезення води – адреси

Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

У мерії також нагадали, що в містіпрацюють бювети, і в разі потреби часи їх роботи буде подовжено.

Окрім цього, комунальні служби організували підвезення води. Машини з водоюбудуть стояти за такими адресами:

вул. Філатова, 1;

вул. Шкільний аеродром, 1;

вул. Ак. Корольова, 94;

вул. Б. Хмельницького,1;

вул. З. Ріхтера, 125/1;

вул. О. Вататурського, 1/1;

вул. Космонавтів, 31/5.

Після того як електропостачання відновлять, подачу води буде відновлено у найкоротший час, додали у міськраді.

Як повідомлялося, недільний ранок 17 листопада 2024 року для українців розпочався одного з наймасовіших обстрілів за всю історію війни. Загалом ворог випустив по території нашої країни 120 ракет і 90 безпілотників. Головною ціллю стали об’єкти енергетики.

В результаті в Одесі та Одеській області, як і в інших регіонах країни, були запроваджені екстрені відключення електроенергії. Після того, як зникла електрика, у домах одеситів зникли вода та теплопостачання.

Повернути воду і тепло у дома одеситів обіцяють після відновлення електропостачання.