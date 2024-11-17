Новости Одессы и Одесской области

В Одессе организовали подвоз воды – адреса

В Одессе организовали подвоз воды – адреса

Сегодня, в воскресенье, 17 ноября 2024 года, в Одессе из-за введенных экстренных отключений света в результате вражеской ракетной атаки произошли временные перебои с водоснабжением потребителей в разных районах города. В городе организовали подвоз воды.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

В мэрии также напомнили, что в городе работают бюветы, и в случае необходимости часы их работы будут продлены.

Помимо этого, коммунальные службы организовали подвоз воды. Машины с водой будут стоять по таким адресам:

  • ул. Филатова, 1;
  • ул. Школьный аэродром, 1;
  • ул. Ак. Королева, 94;
  • ул. Б. Хмельницкого,1;
  • ул. С. Рихтера, 125/1;
  • ул. О. Вататурского, 1/1;
  • ул. Космонавтов, 31/5.

В Одессе организовали подвоз воды

Подвоз воды в Одессе, Толбухина

Читайте также: Одесса без света и воды: у бюветов выстраиваются километровые очереди (фоторепортаж)

После того как электроснабжение восстановят, подача воды будет возобновлена в самое ближайшее время, добавили в горсовете.

Подвоз воды в Одессе, Черемушки

Как сообщалось, воскресное утро 17 ноября 2024 года для украинцев началось с одного из самых массовых обстрелов за всю историю войны. Всего враг запустил по территории нашей страны 120 ракет и 90 беспилотников. Главной целью стали объекты энергетики.

В результате в Одессе и Одесской области, как и в других регионах страны были ведены экстренные отключения электроэнергии. После того, как исчезло электричество, в домах одесситов пропали вода и теплоснабжение.

Вернуть воду и тепло в дома одесситов обещают после восстановления электроснабжения.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua