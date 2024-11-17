В Одессе организовали подвоз воды – адреса

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

В мэрии также напомнили, что в городе работают бюветы, и в случае необходимости часы их работы будут продлены.

Помимо этого, коммунальные службы организовали подвоз воды. Машины с водой будут стоять по таким адресам:

ул. Филатова, 1;

ул. Школьный аэродром, 1;

ул. Ак. Королева, 94;

ул. Б. Хмельницкого,1;

ул. С. Рихтера, 125/1;

ул. О. Вататурского, 1/1;

ул. Космонавтов, 31/5.

После того как электроснабжение восстановят, подача воды будет возобновлена в самое ближайшее время, добавили в горсовете.

Как сообщалось, воскресное утро 17 ноября 2024 года для украинцев началось с одного из самых массовых обстрелов за всю историю войны. Всего враг запустил по территории нашей страны 120 ракет и 90 беспилотников. Главной целью стали объекты энергетики.

В результате в Одессе и Одесской области, как и в других регионах страны были ведены экстренные отключения электроэнергии. После того, как исчезло электричество, в домах одесситов пропали вода и теплоснабжение.

Вернуть воду и тепло в дома одесситов обещают после восстановления электроснабжения.