В Одессе организовали подвоз воды – адреса

Сегодня, в воскресенье, 17 ноября 2024 года, в Одессе из-за введенных экстренных отключений света в результате вражеской ракетной атаки произошли временные перебои с водоснабжением потребителей в разных районах города. В городе организовали подвоз воды.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
В мэрии также напомнили, что в городе работают бюветы, и в случае необходимости часы их работы будут продлены.
Помимо этого, коммунальные службы организовали подвоз воды. Машины с водой будут стоять по таким адресам:
- ул. Филатова, 1;
- ул. Школьный аэродром, 1;
- ул. Ак. Королева, 94;
- ул. Б. Хмельницкого,1;
- ул. С. Рихтера, 125/1;
- ул. О. Вататурского, 1/1;
- ул. Космонавтов, 31/5.
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После того как электроснабжение восстановят, подача воды будет возобновлена в самое ближайшее время, добавили в горсовете.
Как сообщалось, воскресное утро 17 ноября 2024 года для украинцев началось с одного из самых массовых обстрелов за всю историю войны. Всего враг запустил по территории нашей страны 120 ракет и 90 беспилотников. Главной целью стали объекты энергетики.
В результате в Одессе и Одесской области, как и в других регионах страны были ведены экстренные отключения электроэнергии. После того, как исчезло электричество, в домах одесситов пропали вода и теплоснабжение.
Вернуть воду и тепло в дома одесситов обещают после восстановления электроснабжения.