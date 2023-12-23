Найновіший трамвай-велетень вже на вулицях Одеси

На одеських вулицях вже проходить обкатку перший із 13-ти трамваїв «Татра-Південь». Ці трамваї було замовлено за кредитом Європейського інвестиційного банку ще до повномасштабного вторгнення.
Як повідомив сьогодні у Facebook депутат Одеської міськради, голова транспортної комісії Петро Обухов, трамвай «Татра-Південь» з повністю низькою статтю – перший такий трамвай в історії Одеси.
Раніше стало відомо, що в Одесу незабаром приїдуть нові величезні трамваї.
У той же час Петро Обухов зазначив: щоб одеський трамвай став якісним і швидким транспортом, одних нових вагонів мало, і висловив сподівання, що після закінчення війни пасажирам трамваїв стане пересуватися ще комфортніше.
Зокрема, у планах:
- впровадити пересадковий електронний квиток (на 1-2 години або день);
- збудувати платформи-зупинки: «щоб люди заходили в такий трамвай навіть без одного кроку сходами. Щоб було як у метро»;
- замінити трамвайні шляхи на нові безшумні (і прямі), щоб трамваї могли безпечно та тихо їхати ними на великій швидкості;
- відокремити трамвайні колії в центрі міста;
- налаштувати світлофори так, щоб трамвай не стояв довго на червоному світлі.
Як повідомлялося раніше, одеські трамваї-довгоміри після довгого простою почали возити пасажирів.
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