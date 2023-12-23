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Найновіший трамвай-велетень вже на вулицях Одеси

Найновіший трамвай-велетень вже на вулицях Одеси

На одеських вулицях вже проходить обкатку перший із 13-ти трамваїв «Татра-Південь». Ці трамваї було замовлено за кредитом Європейського інвестиційного банку ще до повномасштабного вторгнення.

Як повідомив сьогодні у Facebook депутат Одеської міськради, голова транспортної комісії Петро Обухов, трамвай «Татра-Південь» з повністю низькою статтю – перший такий трамвай в історії Одеси.

Раніше стало відомо, що в Одесу незабаром приїдуть нові величезні трамваї.

У той же час Петро Обухов зазначив: щоб одеський трамвай став якісним і швидким транспортом, одних нових вагонів мало, і висловив сподівання, що після закінчення війни пасажирам трамваїв стане пересуватися ще комфортніше.

Зокрема, у планах:

  • впровадити пересадковий електронний квиток (на 1-2 години або день);
  • збудувати платформи-зупинки: «щоб люди заходили в такий трамвай навіть без одного кроку сходами. Щоб було як у метро»;
  • замінити трамвайні шляхи на нові безшумні (і прямі), щоб трамваї могли безпечно та тихо їхати ними на великій швидкості;
  • відокремити трамвайні колії в центрі міста;
  • налаштувати світлофори так, щоб трамвай не стояв довго на червоному світлі.

Як повідомлялося раніше, одеські трамваї-довгоміри після довгого простою почали возити пасажирів.

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