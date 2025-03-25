Про це заявив міський голова Геннадій Труханов під час наради в мерії за участю представників одеських перевізників.

За словами мера, це сталося через те, що нові вимоги до рівня зарплат унеможливлюють бронювання водіїв.

Приватні перевізники опинилися в складному становищі через зміну статусу критично важливих підприємств, визначених Постановою КМУ №76 від 22 листопада 2024 року.

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На сьогодні недокомплект водіїв уже досяг критичної позначки – 50%, що ставить під загрозу стабільну роботу громадського транспорту. Геннадій Труханов звернувся до Кабінету міністрів щодо попередження транспортного колапсу в Одесі.

«Ми визнаємо важливість мобілізації, проте реалії роботи громадського транспорту в Одесі вимагають негайних і зважених рішень. Звертаюся з проханням надати роз’яснення та взяти на себе спільну відповідальність за транспортне майбутнє Одеси та сотень інших міст України», – йдеться у зверненні.

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