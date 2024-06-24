Одеська облрада хоче забронювати співробітників охоронних агенств: водіїв “швидкої” до списку не включили

Одеська облрада хоче забронювати співробітників охоронних агенств: водіїв “швидкої” до списку не включили

Депутати Одеської обласної ради вирішили прирівняти співробітників охоронних агентств до працівників “критичної інфраструктури” і направили в Кабмін пропозицію забезпечити їм бронь від мобілізації.

Одеська обласна рада направила в уряд пропозицію щодо бронювання 50% працівників охоронних агентств. Відповідне рішення підтримали 44 депутати на сесії облради 21 червня.

Депутат Одеської облради Сергій Черв’яков розповів, що з проханням про бронювання 100% військовозобов’язаних співробітників звернулося Одеське регіональне представництво громадської спілки “Федерація професіоналів безпеки України”. 20 червня комісія з питань правової політики розглянула це прохання і вирішила підготувати проєкт рішення про звернення депутатів облради до уряду.

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“Ми готові підтримати це звернення, якщо там йтиметься про 50% від загальної кількості. Ми розуміємо, що сьогодні йде війна, і 100% мають право на бронювання галузі оборонної промисловості і ті, які визначені законодавством України”, – зазначив депутат Олександр Ахмеров.

Депутат Михайло Шмушкович запропонував додати до проєкту рішення водіїв швидкої допомоги, ІТ-фахівців, представників сільського господарства та деяких працівників вишів. Його не підтримали, за правку проголосували лише 17 депутатів.

У підсумку, депутати проголосували за поправку Ахмерова про бронювання 50% працівників охоронних агентств.

Нагадаємо, 46 депутатів проголосували за підвищення співробітникам апарату облради не тільки заробітної плати, а й премій.

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