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В одеських катакомбах врятували лисицю, що впала в колодязь

В одеських катакомбах врятували лисицю, що впала в колодязь

Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков разом зі спелеологами врятували молодого лиса – тварина впала в колодязь у місцевих катакомбах.

Як розповів Бєляков на своїй сторінці у Facebook, лисиця, яка впала в чотириметрову криницю, заблукавши в катакомбах yа Шкодовій горі, виявив із друзями спелеолог Роман Маузер і негайно сповістив про живу знахідку директора зоопарку.

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«Якби не така випадкова знахідка, звір би неминуче загинув. Але все закінчилось щасливо, лис неушноджений. Молодий, красивий, здоровий звір. Ми його дістали з колодязя, винесли назовні та випустили», – розповів Ігор Бєляков.

В одеських катакомбах рятували лисицю data-lazy-srcset=

Спелеологи врятували лисиця в одеських катакомбах

Врятований у катакомбах лис

Раніше директор Одеського зоопарку «полював» на змію, що заповзла до підземного паркінгу житлового будинку.

Також «Одеське життя» розповідало, що в Одеському зоопарку зняли кліп до Геловіну. У ньому знявся відомий комік Борис Барський.

Фото з Facebook-сторінки Ігоря Білякова

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