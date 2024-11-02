В одеських катакомбах врятували лисицю, що впала в колодязь

Як розповів Бєляков на своїй сторінці у Facebook, лисиця, яка впала в чотириметрову криницю, заблукавши в катакомбах yа Шкодовій горі, виявив із друзями спелеолог Роман Маузер і негайно сповістив про живу знахідку директора зоопарку.

«Якби не така випадкова знахідка, звір би неминуче загинув. Але все закінчилось щасливо, лис неушноджений. Молодий, красивий, здоровий звір. Ми його дістали з колодязя, винесли назовні та випустили», – розповів Ігор Бєляков.

Раніше директор Одеського зоопарку «полював» на змію, що заповзла до підземного паркінгу житлового будинку.

Також «Одеське життя» розповідало, що в Одеському зоопарку зняли кліп до Геловіну. У ньому знявся відомий комік Борис Барський.

Фото з Facebook-сторінки Ігоря Білякова