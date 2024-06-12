Одесит врятував рідкісну змію, що застрягла у сітці паркану

Одесит врятував рідкісну змію, що застрягла у сітці паркану

В Одесі випадковий перехожий на ім’я Сергій врятував червонокнижну змію – сарматського полоза, який застряг у сітці паркану, травмувався і не міг вибратися самостійно.

Як розповів директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков, яка потрапила до лихо змію одесити побачили напередодні увечері в Шампанському провулку.

«Зателефонували мені, я попросив зробити фото та скинути мені. Я щиро дякую пану Сергію, якому я пояснив, що це сарматський полоз, що він неотруйний, та як йому допомогти. Сергій дуже обережно висвободив змію із сітки та привіз до зоопарку. Без допомоги людини ця червонокнижна змія неминуче б загинула», – розповів Бєляков.

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Наразі полоз знаходиться у зоопарку, де його лікують. А коли він одужає, його випустять у природу.

Директор Одеського зоопарку та змія

Ігор Бєляков та врятований ним полоз

Раніше Ігореві Белякову довелося рятувати ще одну рідкісну змію – жовтобрюхого полоза, який не на жарт налякав жителів селища Зелений Гай.

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