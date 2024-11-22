В Одесі автобуси на Пересип повернулися на звичний маршрут

Про це повідомляє прес-служба мерії.

Нагадаємо, на початку вересня поточного року у зв’язку з перекриттям вулиць Професора Каришковського та 7-ї Пересипської на ремонт було внесено тимчасові зміни до схем руху автобусних маршрутів № 105 і 105-А.

З 22 листопада 2024 року рух міських автобусних маршрутів загального користування № 105 та № 105-А відновлено за затвердженими постійними схемами руху: Балтська дорога, 3-тя Пересипська, 7-ма Пересипська.

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