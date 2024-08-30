З понеділка два одеські автобуси змінять свої маршрути

З 2 вересня 2024 року до 30 листопада 2024 року або до завершення робіт буде змінено схеми руху автобусних маршрутів загального користування № 105 і № 105а.

Про це повідомили в Департаменті транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міськради.

Як повідомлялося раніше, у зв’язку з капітальним ремонтом із 2 вересня буде заборонено рух на частині вулиць Професора Каришковського і 7-ї Пересипської.

Автобус № 105 тимчасово курсуватиме від ринку «Привоз» (вул. Преображенська) до Балтської дороги, ріг вул. Професора Каришковського (кінцева зупинка).

Схема наступна:

у напрямку руху до вул. Горбистої – від вул. 7-ї Пересипської на вул. Локомотивну, вул. Лиманну, Об’їзну дорогу, вул. Посівну, вул. Головну, Балтську дорогу, кут вул. Професора Каришковського (кінцева зупинка);

у напрямку руху до ринку «Привоз» (вул. Преображенська) – від Балтської дороги ріг вул. Професора Каришковського (кінцева зупинка) на вул. Головну, вул. Посівну, Об’їзну дорогу, вул. Лиманну, вул. Локомотивну, вул. 7-ту Пересипську і далі за маршрутом.

Автобус № 105а тимчасово курсуватиме від Балтської дороги ріг вул. Професора Каришковського та у зворотному напрямку. Маршрут буде організовано через: