В Одессе автобусы на Пересыпь вернулись на привычный маршрут

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, в начале сентября текущего года в связи с перекрытием улиц Профессора Карышковского и 7-й Пересыпской на ремонт были внесены временные изменения в схемы движения автобусных маршрутов № 105 и 105-А.

С 22 ноября 2024 года движение городских автобусных маршрутов общего пользования № 105 и № 105-А восстановлено по утвержденным постоянным схемам движения: Балтская дорога, 3-я Пересыпская, 7-я Пересыпская.

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