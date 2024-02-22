В Одесі можна замовити спецтранспорт для далеких поїздок людей з інвалідністю

Автостанція Старосінна надає транспортну послугу для людей з інвалідністю та учасників бойових дій, які не можуть самостійно пересуватися. Для поїздок за кордон діє знижка.
Про реалізацію пілотного проєкту повідомили у пресслужбі Одеської обласної держадміністрації.
Мета проєкту – створення безбар’єрного простору і реалізація повного циклу поїздки від купівлі квитка до прибуття в пункт призначення.
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Для проєкту надано автомобіль спеціально адаптований для перевезення людей, які користуються колісним кріслом.
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Для того, щоб скористатися послугою інклюзивного транспорту Автостанції Старосінна потрібно лише зателефонувати на гарячу лінію і замовити транспорт.
Контактний номер: +380669225701
“У разі подорожі за кордон автостанція надає знижку на квиток 50%”, – повідомили в облдержадміністрації.
Раніше “Одесская жизнь” з’ясовувала, наскільки зручно людям з інвалідністю проживати в Одесі, особливо для тих, хто пересувається на інвалідних візках.