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В Одесі можна замовити спецтранспорт для далеких поїздок людей з інвалідністю

В Одесі можна замовити спецтранспорт для далеких поїздок людей з інвалідністю

Автостанція Старосінна надає транспортну послугу для людей з інвалідністю та учасників бойових дій, які не можуть самостійно пересуватися. Для поїздок за кордон діє знижка.

Про реалізацію пілотного проєкту повідомили у пресслужбі Одеської обласної держадміністрації.

Мета проєкту – створення безбар’єрного простору і реалізація повного циклу поїздки від купівлі квитка до прибуття в пункт призначення.

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Для проєкту надано автомобіль спеціально адаптований для перевезення людей, які користуються колісним кріслом.

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Для того, щоб скористатися послугою інклюзивного транспорту Автостанції Старосінна потрібно лише зателефонувати на гарячу лінію і замовити транспорт.

Контактний номер: +380669225701

“У разі подорожі за кордон автостанція надає знижку на квиток 50%”, – повідомили в облдержадміністрації.

Раніше “Одесская жизнь” з’ясовувала, наскільки зручно людям з інвалідністю проживати в Одесі, особливо для тих, хто пересувається на інвалідних візках.

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Редакція ПРОФІЛЬ

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