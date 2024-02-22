Новости Одессы и Одесской области

В Одессе можно заказать спецтранспорт для дальних поездок людей с инвалидностью

В Одессе можно заказать спецтранспорт для дальних поездок людей с инвалидностью

Автостанция Старосенная предоставляет транспортную услугу для людей с инвалидностью и участников боевых действий, которые не могут самостоятельно передвигаться. Для поездок за границу действует скидка.

О реализации пилотного проекта сообщили в пресс-службе Одесской областной госадминистрации.

Цель проекта — создание безбарьерного пространства и реализация полного цикла поездки от покупки билета до прибытия в пункт назначения.

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Для проекта предоставлен автомобиль специально адаптированный для перевозки людей, пользующихся колесным креслом.

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Для того, чтобы воспользоваться услугой инклюзивного транспорта Автостанции Старосенная нужно только позвонить на горячую линию и заказать транспорт.

Контактный номер: +380669225701

«В случае путешествия за границу автостанция предоставляет скидку на билет 50%», — сообщили в облгосадминистрации.

Ранее «Одесская жизнь» выясняла, насколько удобно людям с инвалидностью проживать в Одессе, особенно для тех, кто передвигается на инвалидных колясках.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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