В Одессе можно заказать спецтранспорт для дальних поездок людей с инвалидностью

Автостанция Старосенная предоставляет транспортную услугу для людей с инвалидностью и участников боевых действий, которые не могут самостоятельно передвигаться. Для поездок за границу действует скидка.
О реализации пилотного проекта сообщили в пресс-службе Одесской областной госадминистрации.
Цель проекта — создание безбарьерного пространства и реализация полного цикла поездки от покупки билета до прибытия в пункт назначения.
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Для проекта предоставлен автомобиль специально адаптированный для перевозки людей, пользующихся колесным креслом.
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Для того, чтобы воспользоваться услугой инклюзивного транспорта Автостанции Старосенная нужно только позвонить на горячую линию и заказать транспорт.
Контактный номер: +380669225701
«В случае путешествия за границу автостанция предоставляет скидку на билет 50%», — сообщили в облгосадминистрации.
Ранее «Одесская жизнь» выясняла, насколько удобно людям с инвалидностью проживать в Одессе, особенно для тех, кто передвигается на инвалидных колясках.