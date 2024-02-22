В Одессе можно заказать спецтранспорт для дальних поездок людей с инвалидностью

О реализации пилотного проекта сообщили в пресс-службе Одесской областной госадминистрации.

Цель проекта — создание безбарьерного пространства и реализация полного цикла поездки от покупки билета до прибытия в пункт назначения.

Читайте также: Какие льготы положены людям с инвалидностью по общему заболеванию

Для проекта предоставлен автомобиль специально адаптированный для перевозки людей, пользующихся колесным креслом.

Для того, чтобы воспользоваться услугой инклюзивного транспорта Автостанции Старосенная нужно только позвонить на горячую линию и заказать транспорт.

Контактный номер: +380669225701

«В случае путешествия за границу автостанция предоставляет скидку на билет 50%», — сообщили в облгосадминистрации.

Ранее «Одесская жизнь» выясняла, насколько удобно людям с инвалидностью проживать в Одессе, особенно для тех, кто передвигается на инвалидных колясках.