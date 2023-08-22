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В Одесі запустили безкоштовне таксі для військовослужбовців-інвалідів

В Одесі запустили безкоштовне таксі для військовослужбовців-інвалідів

Таксі-каблучок доставлятиме на лікування військовослужбовців, які отримали інвалідність через війну. Послуга – безкоштовна.

Це пілотний проект для захисників і захисниць, які отримали важкі поранення на війні, і тепер користуються колісним кріслом і потребують медичної допомоги чи реабілітації, проте не можуть пересуватися містом та користуватися громадським транспортом.

Про це повідомляє Українська служба інформації з посиланням на організаторів проекту.

Поки що у розпорядженні організаторів є один автомобіль спеціально адаптований для перевезення людей, які користуються колісним кріслом. За словами організаторів, Volkswagen Caddy Life оснащений пандусом для колісного крісла, електропривідними ременями, спеціальними ременями безпеки для пасажирів, які користуються колісним кріслом.

При необхідності можна скористатися сходовим підйомником DW-11C Wheelchair Lift для пересування сходами у висотних будинках, навіть за відсутності ліфта. пристрій з максимальною вагою навантаження до 200 µг також входить у послугу.

Транспортування здійснюється до медичних закладів у межах міста Одеси, а саме:

  • лікарень та лікувально-профілактичних закладів;
  • санітарно-оздоровчих та реабілітаційних установ;
  • протезно-ортопедичних підприємств.

Щоб скористатися безкоштовною послугою транспортування, слід звернутися за номером проекту:

+38 (095) 506 25 53.

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