дтп на Дальницькій
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Про це повідомили в поліції Одеської області.

Попередньо встановлено, що 41-річний водій автомобіля Mercedes не впорався з керуванням і в’їхав у стелу АЗС.

Крім нього, від удару постраждала 52-річна пасажирка автомобіля. Медики доправили чоловіка та жінку до лікарні з різними травмами.

дтп на Дальницькій

Водія перевірять на стан сп’яніння.

Слідчо-оперативна група встановлює обставини події. Вирішується питання про її правову кваліфікацію.

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