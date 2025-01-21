Про це повідомили в поліції Одеської області.
Попередньо встановлено, що 41-річний водій автомобіля Mercedes не впорався з керуванням і в’їхав у стелу АЗС.
Крім нього, від удару постраждала 52-річна пасажирка автомобіля. Медики доправили чоловіка та жінку до лікарні з різними травмами.
Водія перевірять на стан сп’яніння.
Слідчо-оперативна група встановлює обставини події. Вирішується питання про її правову кваліфікацію.
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