Новини Одеси та Одеської області

В Одесі маршрутка потрапила в ДТП: є загиблий і постраждалі

В Одесі маршрутка потрапила в ДТП: є загиблий і постраждалі

Увечері, 23 грудня, на об’їзній дорозі в Пересипському районі Одеси легковий автомобіль зіткнувся з маршрутним автобусом. Унаслідок аварії загинув водій автомобіля.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

ДТП сталася близько 18-ї години в районі Куяльницького лиману, повідомили в поліції Одеської області.

Попередньо поліцейські встановили, що водій легковика не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом, що рухався назустріч із 10 пасажирами.

дтп в Одесі

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій автомобіля, його особу встановлюють.

Читайте також: На Одещині троє дітей загинули від отруєння невідомою речовиною

Троє пасажирів автобуса отримали травми і були доставлені в лікарню.

Вирішується питання про правову кваліфікацію події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk