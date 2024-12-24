В Одесі маршрутка потрапила в ДТП: є загиблий і постраждалі

Увечері, 23 грудня, на об’їзній дорозі в Пересипському районі Одеси легковий автомобіль зіткнувся з маршрутним автобусом. Унаслідок аварії загинув водій автомобіля.
ДТП сталася близько 18-ї години в районі Куяльницького лиману, повідомили в поліції Одеської області.
Попередньо поліцейські встановили, що водій легковика не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автобусом, що рухався назустріч із 10 пасажирами.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій автомобіля, його особу встановлюють.
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Троє пасажирів автобуса отримали травми і були доставлені в лікарню.
Вирішується питання про правову кваліфікацію події та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.