Помічника депутата з Кривого Рогу, який спровокував ДТП в Одесі, забрали до ТЦК

Про це повідомили сьогодні у прес-службі Патрульної поліції Одеської області.

За даними правоохоронців, увечері п’ятниці, 3 січня, в Одесі на Французькому бульварі водій автомобіля Audi виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Volkswagen. На щастя, ніхто не постраждав.

«Водій Audi був з явними ознаками наркотичного сп’яніння. Він зачинився у автівці та не реагував на законні вимоги інспекторів. Згодом, його вдалось затримати. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили пакет з, ймовірно, рослинними речовинами наркотичного походження, а також муляж гранати», – розповіли у Патрульній поліції.

На місце ми викликали слідчих. Автомобілі евакуювали. Також на водія склали низку адмінматеріалів та доставили до ТЦК, оскільки він розшукувався за ст. 210 (Порушення правил військового обліку) КУпАП.

Як повідомлялося, винуватець вчорашньої ДТП в Одесі Олександр Комаровський виявився помічником депутата від блоку «Українська перспектива» Інни Потапової. Лише за 2024 рік на нього склали щонайменше п’ять протоколів за водіння у нетверезому вигляді.

Раніше «Одеське життя» розповідала про ДТП із трамваєм в районі площі Трибуни Героїв (колишня Толбухіна).

Фото: скріншот з відео Патрульної поліції