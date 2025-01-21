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Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что 41-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и въехал в стелу АЗС.

Кроме него, от удара пострадала 52-летняя пассажирка автомобиля. Медики доставили мужчину и женщину в больницу с разными травмами.

дтп на Дальницкой

Водителя проверят на состояние опьянения.

Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства происшествия. Решается вопрос о ее правовой квалификации.

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