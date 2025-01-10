Смерть дівчинки-підлітка в Ізмаїлі: що відомо про затриманого водія «Хонди»

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Нагадаємо, 8 січня 2025 року, в Ізмаїлі близько 20:00 години на проспекті Незалежності водій автомобіля Honda скоїв наїзд на 16-річну дівчинку, коли вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм вона загинула.

Перевірка водія на стан сп’яніння показала, що він був тверезим.

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Цей злочин кваліфікується за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк до восьми років.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави.

Зазначимо, після аварії користувачі соцмереж писали, що бачать значне перевищення швидкості з боку цього водія далеко не вперше.