Як пишуть місцеві Телеграм-канали, в аварію потрапила машина швидкої допомоги. «В обидві сторони пробки, то плануйте свій маршрут», – закликає водіїв автор публікації.
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Інформація про постраждалих поки що не надходила.
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