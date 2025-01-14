ДТП на проспекте Шевченко в Одессе 14 января 2025
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Як пишуть місцеві Телеграм-канали, в аварію потрапила машина швидкої допомоги. «В обидві сторони пробки, то плануйте свій маршрут», – закликає водіїв автор публікації.

В Одесі аварія на проспекті Шевченка

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Інформація про постраждалих поки що не надходила.

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