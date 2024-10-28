В Одесі куплять житло для дитячих будинків із прифронтових територій

Одеса отримала з держбюджету 60 млн гривень на дитячі будинки сімейного типу, які переїжджають до Одеси з прифронтових областей України. На ці гроші мерія закупить для них квартири.
Про це стало відомо під час позачергової сесії Одеської міськради 25 жовтня.
До Одеси виявили бажання переїхати шість дитячих будинків сімейного типу з прифронтових територій. Зокрема, до мерії надійшло шість клопотань від міських військових адміністрацій Донецької, Луганської та Херсонської областей про потребу в забезпеченні житлом дитячих будинків сімейного типу, які обрали наше місто для життя.
Закупівля житла для дитячих будинків сімейного типу обійдеться в 57,7 мільйона гривень. Міська комісія, яка займається цим питанням, сформувала бюджетний запит, який затвердив виконком Одеської міськради. Після чого розрахунок надійшов на розгляд обласної комісії, а потім – Кабінету міністрів.
Одеська влада розраховує, що придбає квартири до кінця 2024 року.
В Одеській області цього року усиновили близько ста дітей
Від початку 2024 року 94 дитини, які перебували в будинках дитини системи охорони здоров’я Одеської області, знайшли нові сім’ї. 49 із них повернулися в Україну з-за кордону і тепер живуть у люблячих сім’ях – в усиновителів, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях або під опікою небайдужих українців. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.
«Віримо, що кожна дитина заслуговує на можливість зростати в любові та підтримці. Разом створюємо сімейне майбутнє для кожної дитини!» – написав Кіпер.
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