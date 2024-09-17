Чи можна усиновити дитину під час дії воєнного стану

Перший час після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в соціальних мережах активно поширювалися фотографії дітей, чиї батьки загинули після ракетного обстрілу. Автори постів тоді активно закликали небайдужих українців забирати малечу до себе.

ЗМІ маніпулюють темою усиновлення

На сьогодні немає точних даних, скільки дітей позбулися батьківського піклування внаслідок бойових дій і повністю осиротіли. Адже насамперед соціальні служби шукають найближчих родичів загиблих. Саме ці дядьки, тітки, бабусі чи дідусі й беруть найчастіше дітей під опіку.

— Дуже велика помилка, що дітей, чиї батьки загинули на війні, терміново треба всиновлювати. Це прямо супер велика помилка, але її чомусь транслюють. Я не розумію, чому і звідки беруть цю інформацію, можливо, щось роблять штучним способом, — пояснила Юлія Нікандрова.

Згідно з законодавством, усиновити або взяти під опіку можна дитину, яка повністю осиротіла, або з яких-небудь причин її батьки втратили опіку над нею. Але це більше стосується неблагополучних сімей.

— Свідоцтво про смерть батьків є тим самим документом, від якого можна відштовхуватися, надаючи дитині статус сироти. Такі документи сьогодні у багатьох випадках неможливо зробити, — додає чиновник.

Яких дітей можна усиновити під час воєнного стану

Відповідно до п.4 Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, усиновленню підлягають:

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування;

діти, батьки яких дали згоду на усиновлення.

Усиновити дитину під час воєнного стану можна. Але зараз це стосується дітей, які з якихось причин втратили батьків ще до повномасштабного вторгнення Росії.

— Єдиний вид усиновлення, дія якого припинена — це міжнародне. Тобто ми не віддаємо дітей іноземцям. На сьогодні в Одесі статус таких, яких можна усиновити, мають близько 220 дітей. Це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, — роз’яснює Юлія Нікандрова.

Як розпочати процес усиновлення

Процес усиновлення досить довгий і може тривати від 6 до 12 місяців. Що потрібно зробити?

Спочатку подружжю потрібно звернутися за консультацією до Служби у справах дітей за місцем проживання. Підготувати список документів, які необхідно зібрати для постановки на облік як кандидатів в усиновлювачі. Це:

копія паспорта;

копія свідоцтва про шлюб;

довідка про наявність або відсутність судимості;

висновок про стан здоров’я кожного заявника;

нотаріально завірена письмова згода другого чоловіка на усиновлення;

довідка про заробітну плату (за останні шість місяців) або декларація про доходи;

документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.

Найбільше часу займає оформлення документа про несудимість з МВС та довідки про психічний та фізичний стан здоров’я потенційних батьків.

Пройти батьківські курси, які тривають сім днів. Їх проводять спеціалісти Центру соціальних служб. Вони дають рекомендації для пари чи одного потенційного усиновлювача. Без проходження цих курсів майбутніх батьків не поставлять на облік кандидатів.

Після постановки на облік у Службі у справах дітей, у кандидатів відкривається можливість ознайомитися з базою дітей. Там є своя черга, згідно з якою кандидати й знайомляться з дітьми. Напрямок на знайомство з дитиною дають у Службі у справах дітей.

Якщо майбутні батьки знаходять контакт зі своєю майбутньою дитиною, справа про усиновлення вирушає до суду. Остаточне рішення ухвалює суддя.

Усиновити дитину та виїхати за кордон

Після усиновлення дитина стає частиною сім’ї, яка його дала притулок. І навіть у такому, начебто, «високому» питанні фіксуються зловживання.

З моменту заборони військовозобов’язаним чоловікам залишати країну, в Одесі вже були випадки, коли чоловіки прагнули всиновити дитину з метою виїзду за кордон, але всі ці спроби були припинені, каже Юлія Нікандрова.

— Дитина, яку усиновлюють, у сім’ї проживає на правах рідних дітей. Тобто усиновлювачі стають ним повноцінними батьками. І, безумовно, ти можеш виїжджати з такою дитиною за кордон. Обов’язково ставиш його на консульський облік, тому що ми маємо нагляд за усиновленими дітьми, встановлений у законодавчому порядку.

Чи потрібна згода дитини на усиновлення

Для забезпечення інтересів та дотримання прав дитини на проведення усиновлення необхідно отримати її згоду (ст.12 Конвенції про права дитини), форма якої повинна відповідати її віку та стану здоров’я.</span >

При цьому дитина повинна дати згоду не в цілому на усиновлення, а на усиновлення конкретною особою, з якою дитина спілкувалася, кому довіряє, симпатизує та знайшла спільну мову.

У випадках, коли дитина не досягла такого віку та рівня розвитку, при яких може висловити своє ставлення до усиновлення, її згода не потрібна.

Анастасія ШКОШКО

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